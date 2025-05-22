США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в среду провели плановый испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило командование авиабазы Ванденберг в Калифорнии, откуда был произведен старт.

Запуск был осуществлен в 00:01 по времени Тихоокеанского побережья США (в 10:01 по Москве).

По данным Командования глобального удара ВВС США, "цель программы испытательных запусков МБР - продемонстрировать готовность американских ядерных сил США и обеспечить уверенность в поражающей способности и эффективности ядерного сдерживания страны".

Согласно международному предупреждению для мореплавателей NAVAREA XII 283/25, в Тихом океане на период испытания был закрыт из-за "опасных операций" ряд морских районов вдоль траектории полета МБР от авиабазы Ванденберг к цели в районе американского тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).