Коротченко заявил о высокой эффективности российских систем ПВО

Коротченко: российские системы ПВО пользуются большим спросом за рубежом

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность, в том числе в условиях СВО, и пользуются большим спросом за рубежом, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в кулуарах Международной выставки вооружений и военной техники "MILEX-2025" в Минске.

"Сегодняшние ночные данные Минобороны России говорят о том, что опять была предпринята попытка масштабного удара беспилотниками ВСУ по Российской Федерации, фактически все были уничтожены. Это в первую очередь показатель, конечно же, эффективности нашего оборонно-промышленного комплекса", - сказал Коротченко.

По его словам, на выставке концерн ВКО "Алмаз-Антей" демонстрирует всю линейку современной противовоздушной обороны.

"Она востребована в Беларуси, в частности, это комплексы ТОР-М2 в колёсном варианте. На сегодня это лучший на мировом рынке комплекс ПВО малой дальности. ТОРы отлично показали себя и в ходе специальной военной операции - на поле боя и для прикрытия наиболее важных объектов. Кроме того, здесь представлен комплекс С-350 - комплекс средний дальности, позволяющий вести боевую работу в том числе в максимально автоматизированном режиме", - сказал эксперт.

"Россия готова полном объеме удовлетворять потребности заявки как своих белорусских партнёров, так и дружественных стран в создании высокоэффективной эшелонированной системы", - полагает Коротченко.