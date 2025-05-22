"Колесницы Гидеона": другая война в Газе? - Мнения ТАСС

Андрей Широков — о том, куда Израиль ведет конфликт на Ближнем Востоке

Израиль 18 мая объявил о начале интенсивных боевых действий в секторе Газа в рамках новой широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона", к участию в которой привлечены сразу пять дивизий израильской армии, как это было лишь в первые месяцы войны в палестинском анклаве в конце 2023 года.

Это не просто продолжение военной операции, начатой 19 месяцев назад, а новая, более интенсивная война, проводимая в изменившихся условиях, прежде всего, усиливающегося международного давления.

Расширение военной операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью расширенной операции являются окончательный разгром палестинского движения ХАМАС и установление контроля над всей территорией сектора. Решение об интенсификации боевых действий в секторе военно-политический кабинет Израиля утвердил 5 мая.

Как сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь израильской армии Эфи Дефрин, операция "Колесницы Гидеона" направлена на достижение всех целей войны в Газе, включая возвращение заложников и ликвидацию правления ХАМАС в анклаве. По его словам, в рамках начатых наземных маневров армия Израиля "усилит оперативный контроль в секторе Газа и разделит его территорию на части", а также выведет население из всех зон, где будут вестись боевые действия. В частности, "оперативный контроль" подразумевает "зачистку районов от вражеского присутствия", продолжил он, указав, что Израиль "провел масштабный призыв резервистов в свете потребностей операции".

За два месяца до этого — 18 марта — израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе — освобождение всех заложников.

Давление для переговоров

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац 17 мая отметил, что с началом приготовлений к операции "Колесницы Гидеона" в Газе делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам по соглашению об освобождении заложников, "в отличие от непримиримой позиции, которую она занимала до этого момента". Но 20 мая канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль сам решил отозвать свою делегацию из Дохи, где на протяжении недели велись переговоры, объяснив свое решение недоговороспособностью представителей ХАМАС. Согласно сообщению, "основная переговорная группа вернется в Израиль для консультаций", а "в Дохе на данном этапе останутся переговорщики технического уровня". В ведомстве премьера вновь подчеркнули, что "Израиль согласен на американское предложение по возвращению заложников", основанное на плане Уиткоффа, но ХАМАС "по-прежнему упорствует в своем отказе". Кстати, именно после переговоров с Уиткоффом 12 мая Нетаньяху распорядился направить израильскую делегацию в Катар. В его канцелярии тогда же уточнили, что "переговоры будут вестись без прекращения огня" со стороны Израиля.

С этой точки зрения интересно заявление начальника Генштаба израильской армии Эяля Замира, который 20 мая во время посещения подразделений в секторе Газа заявил, что Израиль все еще готов "скорректировать свои действия", если будет достигнута договоренность об освобождении заложников с ХАМАС.

Гумпомощь и угроза голода

В конце апреля Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обратило внимание на бедственное положение в секторе Газа из-за действующего с начала марта израильского запрета на поставки гуманитарной помощи в анклав. 2 марта Нетаньяху заявил о приостановке гуманитарных поставок в сектор Газа и закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе из-за отказа ХАМАС принять план Уиткоффа о продлении режима прекращения огня. Вечером 18 мая после начала интенсивных боевых действий в секторе Газа Израиль объявил, что разрешит ввоз на территорию сектора Газа "базового объема" продовольствия для предотвращения угрозы голода. Канцелярия Нетаньяху отметила, что это сделано "по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС".

Внутри Израиля это решение вызвало острую критику, прежде всего со стороны правых политических партий, входящих в правящую коалицию. Уже 19 мая сам премьер-министр назвал "непростым решением" согласие на возобновление ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, это было сделано в первую очередь из-за сильного давления международных партнеров Израиля, не желающих видеть сцены массового голода в анклаве.

Премьер также напомнил, что ранее Израиль согласился на "предоставление минимальной гуманитарной помощи во время войны", но впоследствии, по версии израильской стороны, выяснилось, что эту помощь присваивают сторонники ХАМАС, укрепляя тем самым свой контроль над жителями анклава. По этой причине, указал Нетаньяху, поставки помощи были приостановлены, а Израиль совместно с США разработал новую схему, при которой в Газе будет создана сеть распределительных пунктов гуманитарной помощи, охраняемых израильской армией.

Международное давление

Как отмечает газета The Jerusalem Post, Израиль теперь в Газе начал "вести войну так, как будто нет никакой сделки, и вести переговоры так, как будто нет никакой войны". По мнению издания, последние шаги дают понять: Израиль считает, что "время на его стороне", и, "если переговоры не сработают", он просто продолжит давить на ХАМАС и Газу, "пока они не согласятся". "Но после 19 месяцев войны время фактически превратилось во врага для Израиля", — отмечает The Jerusalem Post. "Чем дольше будет продолжаться война и чем больше будет расти число жертв среди гражданского населения, тем больше это будет подрывать международный авторитет Израиля и тем сложнее будет защитникам еврейского государства по всему миру отстаивать легитимность Израиля в его справедливой борьбе с ХАМАС", — резюмирует издание.

Но правящая израильская коалиция правых и религиозных партий демонстрирует полный консенсус в отношении продолжения войны, хотя эскалация вызвала резкий рост критики со стороны международного сообщества, который все сложнее игнорировать. Так, председатель правительства Испании Педро Санчес, выступая 17 мая на открытии 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде, заявил, что Мадрид намерен предложить Международному суду ООН озвучить свое мнение относительно соблюдения Израилем своих международных обязательств в отношении доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. Кроме того, Испания является инициатором запроса о пересмотре соглашения об ассоциации ЕС с Израилем. К этой просьбе Мадрида присоединились Ирландия, Люксембург и Словения. 19 мая пресс-служба Елисейского дворца распространила совместное заявление лидеров Франции, Великобритании и Канады, в котором они выступили решительно против возобновления Израилем боевых действий в Газе и раскритиковали израильское правительство за "одиозные заявления", касающиеся палестинского анклава. Они также пригрозили "конкретными мерами" в отношении Израиля в ответ на его действия.

20 мая Великобритания объявила, что приостановила переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле. В тот же день глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз принял решение пересмотреть соглашение об ассоциации между сообществом и Израилем. Она отметила, что ЕС "запускает процесс" пересмотра, но выразила надежду, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа "будет разблокирована и ситуация улучшится".

Происходящее в странах Евросоюза можно было бы считать не отражающим глобальных тенденций, если бы не было охлаждения американо-израильских отношений именно в связи с ситуацией в секторе Газа. Как отмечает портал Ynet, действия и заявления президента США Дональда Трампа во время его недавнего визита на Ближний Восток, включая "его решение не посещать Израиль", усилили "обеспокоенность" среди израильского руководства относительно вероятности, что хозяин Белого дома предпримет "ряд резких действий в регионе, не принимая во внимание интересы Израиля". "Эта обеспокоенность возросла на фоне таких шагов, как прямые переговоры США с ХАМАС об освобождении Идана Александра, сигналы о готовности Америки пойти на компромисс в переговорах с Ираном и сообщение, что Вашингтон больше не требует от Эр-Рияда нормализации [с Израилем] в качестве условия для развития гражданской ядерной программы", — пишет портал. На фоне всего этого "появляются сообщения о растущем разочаровании" Трампа в отношении Нетаньяху, невзирая на то, что "в публичных заявлениях оба политика подчеркивают, что их отношения столь же близки, как и прежде", отмечает Ynet.

Вместе с тем, как сообщил 19 мая портал Axios со ссылкой на американские источники, вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил планировавшийся на этой неделе визит в Израиль. Он, мол, принял такое решение, сочтя, что его визит может выглядеть как поддержка действий Израиля в секторе Газа, в то время как США настаивают на прекращении огня. При этом официально израильской стороне было заявлено, что отмена визита связана с "логистическими" причинами.

Позиция Москвы

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала решение руководства Израиля приступить к широкомасштабным операциям в секторе Газа как разочаровывающее и влекущее за собой новые жертвы среди мирных жителей и разрушения. Она добавила, что Россия неоднократно называла "единственным путем" к нормализации ситуации в Газе "перевод решения конфликта в политико-дипломатическое русло". Официальный представитель дипведомства подчеркнула необходимость "обеспечить полное прекращение огня и возобновление оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа, что будет способствовать созданию условий для перезапуска политического процесса в целях справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе".

Решение Нетаньяху

Несмотря на все это, Нетаньяху, очевидно, сделал свой выбор. Операция "Колесницы Гидеона" только расширяется, а в израильской правительственной коалиции наблюдается абсолютный консенсус по этому поводу. Ситуация такова, что Израиль, похоже, открыто демонстрирует однозначную готовность игнорировать давление Европы и настроения своего основного стратегического союзника Вашингтона. Нетаньяху решил додавливать ХАМАС.

Получится ли у Израиля превратить сектор Газа в некое подобие Западного берега реки Иордан, добившись демилитаризации и изгнания ХАМАС, создав там армейские базы и зоны для проживания остающегося палестинского населения, во многом зависит от давления на Израиль на международной арене, которое в последнее время меняется стремительно.