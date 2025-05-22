Россия впервые показала дрон-камикадзе "Ланцет-Э"

Экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э" продемонстрировали на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 в Минске

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Россия впервые показала экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э" на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2025 в Минске, передает корреспондент ТАСС.

Среди выставленных образцов - носитель управляемых боеприпасов "Изделие 52-Э", а также "Изделие 51-Э" и Z-16-Э.

"Ланцет", применяющийся в спецоперации, был впервые показан за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре 2024 года.

Выставка проходит в Минске с 21 по 24 мая.