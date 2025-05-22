Новый проект "Гонца" и "Геоскана" позволит дронам раздавать сигнал на 40 км

Это может быть ценно для спасательных операций, отметили в пресс-службе "Гонца"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) и компания "Геоскан" начали тестировать новый проект "Купольная связь", который позволит при помощи беспилотника быстро развертывать зону покрытия связью диаметром 40 км, что может быть ценно для спасательных операций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Гонца".

Отмечается, что в эксперименте использовались беспилотное воздушное судно (БВС) "Геоскан 201", экспериментальный бортовой радиотехнический комплекс "Гонец" и специально разработанная антенна, вмонтированная прямо в крыло аппарата. "Беспилотник был поднят на высоту 100-120 м, что обеспечило под ним зону покрытия с диаметром около 40 км. Передача данных выполнялась на мобильный и стационарный терминал "Гонец", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор "Спутниковой системы "Гонец" Андрей Манойло, новый проект является реальным кейсом диверсификации космических технологий. "Купольная связь" имеет большой потенциал и может найти свое применение во время поисковых и спасательных операций, в труднодоступных районах и в любых других сценариях, где требуется наличие общего канала связи для группы абонентов. Причем это могут быть не только люди, но и беспилотные объекты - например, автомобили или суда", - сказал он.

В пресс-службе также привели слова гендиректора "Геоскана" Алексея Юрецкого. По его словам, в зависимости от условий систему можно применять на платформе беспилотников самолетного или коптерного типов. "Задачи текущего эксперимента успешно выполнены, и мы продолжим работы по развитию сценариев управления и автоматизации полета беспилотника в решении "Купольная связь", чтобы в перспективе оно стало "коробочным" продуктом", - подчеркнул глава компании.