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Интерфакс-АВН

Начальники генштабов Белоруссии и ОАЭ обсудили интенсификацию военного сотрудничества

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Флаги Белоруссии и ОАЭ
Флаги Белоруссии и ОАЭ.
Источник изображения: sputnik.by

Минск. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Пути интенсификации военного сотрудничества Белоруссии и ОАЭ обсудили начальники генеральных штабов вооруженных сил двух стран в рамках начавшейся в Минске выставки вооружений и военной техники MILEX-2025, сообщило в среду белорусское министерство обороны.

"В рамках участия делегации вооруженных сил ОАЭ в 12-й международной выставке вооружения и военной техники "MILEX - 2025" состоялась встреча начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко с начальником генштаба вооруженных сил ОАЭ генерал-лейтенантом Иссой Сейфом Альмазруи", - говорится в сообщении.

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Страны
Белоруссия
ОАЭ
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