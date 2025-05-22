Начальники генштабов Белоруссии и ОАЭ обсудили интенсификацию военного сотрудничества

Минск. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Пути интенсификации военного сотрудничества Белоруссии и ОАЭ обсудили начальники генеральных штабов вооруженных сил двух стран в рамках начавшейся в Минске выставки вооружений и военной техники MILEX-2025, сообщило в среду белорусское министерство обороны.

"В рамках участия делегации вооруженных сил ОАЭ в 12-й международной выставке вооружения и военной техники "MILEX - 2025" состоялась встреча начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко с начальником генштаба вооруженных сил ОАЭ генерал-лейтенантом Иссой Сейфом Альмазруи", - говорится в сообщении.