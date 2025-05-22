Лихачев заявил об обеспечении «Росатомом» ядерного щита для России

Лихачев: «Росатом» на должном уровне обеспечивает ядерный щит для защиты России

Госкорпорация «Росатом» поддерживает ядерный щит России на должном уровне, чтобы ни у кого не было даже мысли применить ядерное оружие против российского государства. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Абсолютный приоритет, миссия, ради которой мы были созданы 80 лет назад, — это защита нашего суверенитета, обороноспособности страны, поддержание и развитие «ядерного щита» нашей Родины. Эта работа продолжается на должном уровне», — сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Кроме того, Лихачев заявил, что «Росатом» к 2040 году планирует нарастить долю ядерной энергетики в России с 20 до 25%. Он уточнил, что атомные станции появятся в Сибири и на Дальнем Востоке.

В ходе реализации генеральной схемы развития атомной энергетики предполагается тиражирование уже отработанных технологий, сообщил Лихачев. В частности, речь идет о водо-водяных реакторах мощностью 600, 1 тыс. и 1,2 тыс. мегаватт, а также о малых атомных электростанциях как в наземном, так и в плавучем варианте. Все эти проекты будут инновационными и соответствующими современным требованиям энергетики, подчеркнул глава госкорпорации.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Он также добавил, что достаточное количество современных систем вооружения практически заменяют применение ядерного оружия.