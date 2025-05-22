ВВС Аргентины закупят самолеты-заправщики KC-135R "Стратотанкер"

ЦАМТО, 21 мая. ВВС Аргентины планируют срочное приобретение самолетов-заправщиков KC-135R "Стратотанкер" для дозаправки в воздухе недавно закупленных в Дании истребителей F-16AM/BM MLU Блок-10.

В интервью специализированному порталу Zona Militar начальник штаба ВВС Аргентины бригадный генерал Густаво Вальверде подтвердил, что Аргентина ведет переговоры о срочном приобретении двух самолетов-заправщиков KC-135R путем сделки "hot transfer". Инициатива направлена на удовлетворение потребности в дозаправке в воздухе недавно принятых на вооружение датских истребителей F-16, несовместимых с имеющимися заправщиками KC-130H.

Термин "hot transfer" означает приобретение самолетов, которые все еще находятся в активной эксплуатации, что позволяет быстро и эффективно интегрировать их в существующий парк истребительной авиации страны-заказчика.

Напомним, что о планах по закупке Аргентиной самолетов-заправщиков KC-135 "Стратотанкер" для повышения оперативного потенциала парка приобретенных в Дании 24 истребителей F-16AM/BM стало известно в мае прошлого года. Об этом заявил в первом на своем посту отчете Сенату Аргентины новый глава кабинета министров страны Николас Поссе. Контракт на приобретение 24 истребителей F-16A/B из состава ВВС Дании был подписан за месяц до этого – в апреле 2024 года.

В сообщении уточнялось, что "закупка KC-135 будет реализована, как только эти самолеты станут доступны". На текущий момент процесс приобретения KC-135 еще не завершен, а детали, касающиеся сроков и конкретных механизмов реализации сделки, остаются неясными. В отчете также указывалось, что проводятся соответствующие административные процедуры в рамках реализации этого проекта.

О срочной потребности в самолетах-заправщиках также заявил глава объединенного комитета начальников штабов бригадный генерал Ксавьер Хулиан Исаак на последней выставке FIDAE (International Air and Space Fair), где он отметил, что интеграция системы дозаправки в воздухе будет "тщательно и без спешки проанализирована", принимая во внимание и без того существенную автономность модернизированных истребителей F-16 MLU.