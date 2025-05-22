В Кремле призвали возобновить контакты с США по стратегической стабильности

Песков призвал возобновить контакты России и США по стратегической стабильности

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России и США в обозримом будущем необходимо возобновить контакты по стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратостабильности. Сейчас, когда договорно-правовая база в этой области была разрушена, срок истек, и сознательно, скажем так, ряд документов прекратили свои действия, эту базу надо было воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете ", - сказал Песков журналистам.