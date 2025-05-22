"Калашников" отгрузил первую партию АК-12К в расцветке мультикам заказчику

Как отметили в концерне, АК-12К и АК-12СК вызвали большой интерес у белорусских силовиков в ходе выставки

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" отгрузил первую партию автоматов АК-12К в расцветке мультикам по государственному контракту. Об этом сообщил генеральный директор концерна "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников в ходе XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025.

"Мы отгрузили первую партию новейших укороченных АК-12К заказчику по государственному контракту 2025 года. Отмечу, [что] по его запросу автоматы изготовлены в расцветке мультикам, которая впервые используется в производстве АК-12 образца 2023 года", - приводит слова гендиректора концерн. Лушников подчеркнул, что расцветка подобного рода продиктована опытом ее применения в зоне СВО, где жизненно необходима эффективная маскировка бойцов и их оружия.

Как отметили в "Калашникове", автоматы АК-12К и АК-12СК вызвали большой интерес у белорусских силовиков в ходе выставки.

В концерне обратили внимание, что укороченный АК-12К был спроектирован с учетом запросов военнослужащих ВДВ. В связи с этим он будет поставлен заказчику в этом году в первую очередь. "Малогабаритный АК-12СК рекомендован для тех, в чьи основные задачи не входит ведение стрелкового боя: экипажи бронетанковой техники, расчеты орудий, летчики, операторы БПЛА", - добавили там.

Расцветка мультикам - это современный камуфляжный рисунок, разработанный для использования в различных природных условиях. Он сочетает в себе несколько оттенков (зеленый, коричневый, бежевый, черный) в виде пятен и размытых переходов, что делает его эффективным в лесистой, горной и пустынной местностях.