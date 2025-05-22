Военно-техническая выставка MILEX 2025 открылась в Минске

В холле Минского международного выставочного центра перед открытием экспозиции посетителей встречал военный оркестр, исполнивший военные песни

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 состоялось в Минском международном выставочном центре, передает корреспондент ТАСС.

В холле Минского международного выставочного центра перед открытием MILEX 2025 посетителей встречал военный оркестр, исполнивший военные песни.

"В условиях эскалации региональной напряженности и активизации военных приготовлений отдельными странами западного меньшинства, ставшими на путь откровенного реваншизма, проводимый формат мероприятия в очередной раз подтверждает открытость Беларуси, ее заинтересованность в развитии сотрудничества с другими государствами в сфере обеспечения безопасности, а значит способствует консолидации усилий народов доброй воли, объединенных общим стремлением сохранить мир и стабильность во всех регионах планеты", - подчеркнул в ходе торжественного открытия министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович указал, что мероприятие подтверждает приверженность страны миролюбивому принципу: демонстрировать новинки экономики и оборонной отрасли на выставочных площадках. "Данное мероприятие - не просто смотр новинок оборонных предприятий наших стран. Это очередной шаг в укреплении военно-технического сотрудничества, налаживании конструктивного диалога с нашими партнерами", - обратил внимание он.

"Уважаемые участники и гости, XII Международную выставку вооружения и военной техники MILEX 2025 объявляю открытой!" - сказал на открытии председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус. В своем выступлении от подчеркнул, что выставка - это узнаваемый проект, на котором представлены высокотехнологические решения в сферах беспилотных систем, искусственного интеллекта, радиоэлектронных и конструкторских технологий, а также во многих других областях.

В этом году в выставке принимают участие Россия, Китай, Иран, Пакистан и Индия. Как отмечали организаторы мероприятия, количество представленных компаний в этом году 1,5 раза больше, чем в 2023-м. В экспозиции широко представлены организации ОПК Российской Федерации, среди них в том числе Ростех, концерны "Алмаз-Антей", "Калашников", "Уралвагонзавод" и группа компаний "Беспилотные системы".