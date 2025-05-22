Войти
Lenta.ru

Военный назвал угрожающее спутникам США оружие России

182
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

Военный эксперт Глазунов: Россия может сбивать спутники США

Россия опережает США по ракетным видам вооружений примерно на 50 лет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Он добавил, что уже сейчас российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 может работать в ближнем космосе. По словам военного, для этого не нужны новые виды вооружений вроде кинетического оружия.

«Мы можем сбивать спутники США и уже известным оружием, например, с помощью С-500, работающего в ближнем космосе. Скорее всего, есть у России и кинетическое оружие, это просто не афишируют. Может, ведутся разработки. В любом случае, пока об этом не объявлено официально, все разговоры об этом будут только мифами и слухами», — заметил Глазунов.

Он подчеркнул, что уже сейчас Россия по созданию отдельных видов вооружения опережает США на порядка 50 лет, что не может не вызывать опасений Вашингтона. В частности, по словам военного эксперта, речь идет о ракетостроении.

«Все это позволяет вести боевые действия в космосе, так что космические войны и правда не за горами. Техника развивается стремительно, и уже сейчас мы можем сбивать, наносить повреждения чужим спутникам», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что США в последние несколько лет наблюдали, как Россия демонстрировала «некоторые агрессивные возможности на орбите». Он утверждает, что сотрудники Пентагона наблюдали, как российские военные «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 03:11
  • 1
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 21.05 19:26
  • 42
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.05 14:11
  • 8969
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 11:51
  • 8624
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.05 10:19
  • 693
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.05 10:02
  • 24
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 21.05 10:01
  • 2
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 21.05 09:46
  • 1483
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.05 09:20
  • 60
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.05 08:42
  • 32
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У