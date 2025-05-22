Лихачев рассказал о российском "ядерном щите"

Лихачев: "Росатом" на должном уровне обеспечивает ядерный щит для защиты России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" поддерживает "ядерный щит" России на должном уровне, чтобы ни у кого не было даже мысли применить оружие против РФ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Абсолютный приоритет, миссия, ради которой мы были созданы 80 лет назад, - это защита нашего суверенитета, обороноспособности страны, поддержание и развитие "ядерного щита" нашей Родины. Эта работа продолжается на должном уровне, и главная задача - держать в таком состоянии "ядерный щит", чтобы не было даже мысли ни у кого применить оружие против Российской Федерации", - сказал Лихачев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.