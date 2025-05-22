Milrem Robotics поставит новые ДУМ THeMIS для применения на Украине

ЦАМТО, 21 мая. Эстонская Milrem Robotics объявила, что поставит французской компании CNIM Systemes Industriels 6 наземных дистанционно управляемых машин THeMIS, которые будут оснащены системами разминирования маршрутов следования и отправлены на Украину.

В рамках финансируемой французским правительством программы компания CNIM Systemes Industriels намерена передать Украине системы разминирования ROCUS (Route Clearance Unmanned Systems) для применения подразделениями государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

ROCUS основана на базе гусеничной дистанционно управляемой платформы THeMIS и оснащена разработанной и адаптированной CNIM Systemes Industriels полезной нагрузкой для разминирования маршрутов следования.

По заявлению партнеров, ДУМ ROCUS позволяют повысить безопасность личного состава подразделений разминирования и эффективность их работы в условиях повышенного риска. Они обеспечивают возможность, оставаясь на удалении от подозрительного объекта, идентифицировать и в случае необходимости нейтрализовать широкий спектр взрывоопасных угроз.

Очередные 6 ДУМ присоединятся к семи системам ROCUS, отправленным на Украину в 2022 году. На текущий момент на Украине используются 15 дистанционно управляемых машин производства Milrem Robotics.

Как сообщал ЦАМТО, в 2024 году отвечающий за "украинское направление" в Milrem Robotics Юри Паюсте заявил, что поставленные на Украину ДУМ используются для расчистки территорий от противотанковых мин, а также неразорвавшихся боеприпасов, транспортировки грузов в районы, недоступные для обычных транспортных средств или туда, где высок риск потери этой техники. THeMIS также применялись инженерными подразделениями для перевозки противотанковых мин в целях ускорения минирования местности.

На тот момент на Украину были поставлены 14 ДУМ THeMIS, включая 7 в версии для транспортировки грузов и эвакуации раненых (CASEVAC) и 7 с полезной нагрузкой компании CNIM для расчистки маршрутов следования и проведения операций по разминированию. Известно об уничтожении нескольких ДУМ.