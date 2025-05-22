Кнайсль назвала маловероятным урегулирование конфликта на Украине в 2025 году

Бывший министр иностранных дел Австрии отметила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет закрыть эту тему, так как в 2026 году предстоят выборы в Конгресс США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Достижение полного урегулирования конфликта на Украине в течение этого года вряд ли возможно. Об этом ТАСС заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ провел историческую параллель с Версальским договором - соглашением после Первой мировой войны. Оно стало по сути перемирием на 20 лет. Он сказал: "Мы не хотим перемирия на 20 лет, мы хотим настоящего мира". Речь идет об устранении так называемых множественных коренных причин, этой ситуации. И я не могу себе представить - возможно, я ошибаюсь, - но я не могу представить, чтобы это стало возможным в течение года", - сказала она на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По словам Кнайсль, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет закрыть эту тему, так как в следующем году предстоят выборы в Конгресс США, и "хочет показать своим избирателям, что решил эту проблему". "Российская сторона заинтересована в комплексном решении. Как этого достичь - посмотрим. Возможно, я слишком пессимистична, но не думаю, что это возможно в течение года", - подчеркнула она.

"На данный момент мы застряли на вопросе прекращения огня, перемирия, мирных переговоров. А ведь это совершенно разные категории. Путаница сложилась между этими терминами. Мне кажется, каждый понимает под этими словами что-то свое. Мы используем при работе английские термины, они формально правильно переводятся, но под ними подразумевается разное. И вот достижение единого понимания по этому вопросу будет ключевым моментом", - отметила экс-глава МИД Австрии.

Положительная динамика

Кнайсль положительно оценила текущую динамику диалога по Украине, отметив, что "дело сдвинулось с мертвой точки". "Вчерашний телефонный разговор [между лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом], можно сказать, был уже почти частью рутины в диалоге между РФ и США, и это хорошо. Каждый удачный телефонный звонок укрепляет доверие. Нужно выработать общий язык, и я имею в виду не только слова, но и то, что стоит за ними, чтобы обе стороны понимали одно и то же", - добавила она.

"Как я оцениваю эти переговоры? Хорошо, что они идут. Хорошо, что встреча состоялась в Стамбуле. Хорошо, что договорились обменять по тысяче военнослужащих с каждой стороны. Но на прекращении огня останавливаться нельзя. Прекращение огня - это всегда технический военный момент. Важно, чтобы за ним последовало перемирие, а за перемирием - мирные переговоры. То есть необходимо соблюдать определенную последовательность и хронологию при урегулировании", - отметила экс-глава МИД Австрии.

По мнению Кнайсль, на данный момент в переговорном процессе "слишком много путаницы", так как стороны хотят разного. Она подчеркнула, что для решения имеющихся вопросов еще только предстоит создать рабочие группы, которые будут касаться отдельно военной сферы, отдельно языковых и культурных вопросов. "Что будет с русским языком на Украине? Какова будет судьба Русской православной церкви? Все это невозможно обсудить за один день. Если подходить к делу серьезно - это будет долгий процесс. За год это не решить. Но, конечно, Трамп хочет, чтобы этот вопрос был снят с повестки уже в этом году", - продолжила она.

Бывший министр отметила, что вариант с американскими военными на Украине, которые бы мониторили прекращение огня, был бы "чрезвычайно рискован". "Но как контролировать перемирие - вот в чем главный вопрос. Речь идет о гигантской территории. Контролировать ее, даже с помощью дронов и прочих технологий, крайне сложно. Мы еще далеки от этого", - считает Кнайсль.

"Российская сторона заявляет, что военная операция продолжается, но при этом видит возможным вести переговоры. Я действительно - исторически так это всегда и было - с этим подходом согласна. В конце концов, в исторической перспективе речь идет о гораздо большем, чем просто двух областях. Речь идет о судьбе русскоязычного населения", - заключила собеседник агентства.

О форуме

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего". ПМЮФ был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, его организаторами выступают Минюст России и Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.