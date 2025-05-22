Баканов отметил положительный опыт российско-венгерского сотрудничества

Глава Роскосмоса также сказал, что госкорпорация взаимодействует с офисом Венгерской программы подготовки космонавтов на предмет посещения венгерским космонавтом Тибором Капу российского сегмента МКС в рамках выполнения миссии Axiom-4

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудничество России и Венгрии в космической сфере является позитивным опытом. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с венгерским послом Норбертом Конкой.

"Глава Роскосмоса отметил, что сотрудничество с Венгерской республикой в области космоса имеет положительный опыт", - говорится в сообщении госкорпорации.

Баканов также сказал, что Роскосмос взаимодействует с офисом Венгерской программы подготовки космонавтов на предмет посещения венгерским космонавтом Тибором Капу российского сегмента МКС в рамках выполнения миссии Axiom-4.

В госкорпорации добавили, что глава Роскосмоса сообщил о приглашении российской делегации на мероприятие в честь 45-летия первого полета венгерского космонавта Берталана Фаркаша в космос, которое пройдет 26 мая в Будапеште. Представителей от России возглавит заместитель генерального директора Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам Сергей Крикалев.