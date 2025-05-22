На выставке MILEX 2025 представлены более 150 компаний из Беларуси и пяти стран мира

ЦАМТО, 21 мая. В Минске начинает свою работу ХII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 и ХI Международная научная конференция по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности (MILEX.INOVATIONS 25).

Организаторами выставки выступают Государственный военно-промышленный комитет, Министерство обороны Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами президента Республики Беларусь.

Тематические разделы экспозиции представят разносторонний спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства. Деловая программа включает научно-технические конференции и форумы по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности, различные встречи на высшем уровне.

В выставке принимают участие более 90 организаций оборонного сектора экономики.

Среди экспонентов более 150 компаний из Беларуси и пяти стран мира. Это Российская Федерация, Китай, Иран, Пакистан, Индия. Количество компаний в полтора раза больше, чем было в 2023 году.

В выставочной экспозиции широко представлены организации оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации – основного союзника и партнера Беларуси в сфере военно-технического сотрудничества, одного из лидеров на мировом оружейном рынке.

На выставочном форуме широко представлена продукция белорусской оборонной промышленности. Это бронетехника, системы связи, средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, боевые модули, техника и технологии двойного назначения, оптико-электронное оборудование, инновационные разработки, созданные на основе новейших информационных и телекоммуникационных технологий и многое другое.

На площадях MILEX 2025 представлено более 750 образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства. Среди них – самые новые, передовые разработки белорусского ОПК. Это зенитный ракетный комплекс "Бук-МБ-2К" с первой отечественной зенитной управляемой ракетой, гранатометный комплекс "Сапфир", бронетранспортер V-2 и другие новинки.

В рамках научно-деловой программы форума состоится заседание Координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности.

Еще одним их значимых событий станет 11-я Международная научная конференция по вопросам развития вооружения, военной и специальной техники и технологий двойного назначения. В ней на пяти секционных заседаниях примут участие около 300 международных экспертов и специалистов ОПК, которыми будет представлено более 50 докладов по разным направлениям и аспектам развития военно-промышленного комплекса.

На заседаниях конференции будут рассмотрены актуальные вопросы создания систем противодействия высокоточному оружию, радиоэлектронной борьбы, радио-, радиотехнической и радиолокационной разведки, управления войсками и оружием, радиосвязи. Отдельная секция будет посвящена одной из самых актуальных на сегодня тем – беспилотных комплексов различного назначения. Участники также рассмотрят вопросы разработки и модернизации ВВСТ, испытательных приборов и оборудования, современные тенденции в военной медицине и фармакологии.

Выставка вооружения и военной техники MILEX организуется в Республике Беларусь на регулярной основе и проходит раз в два года начиная с 2001 года. Постоянно расширяется география участников выставки, что свидетельствует о ее актуальности и эффективности, а также о растущем к ней интересе.

По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры, MILEX является одной из крупнейших в Восточно-Европейском регионе. За короткий период времени она приобрела репутацию серьезного международного салона.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.