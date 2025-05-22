Ростех: Mavic разлетается на осколки от попадания антидроновой "Иглы"

Патроны IGLA предъявляют меньше требований к меткости стрелка, при этом чрезвычайно эффективны, отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дрон Mavic от попадания нового антидронового патрона IGLA, разработанного специалистами Ростеха, буквально разлетается на осколки. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Особенности современных боевых действий диктуют новые угрозы и новые средства борьбы с ними. И одной из главных угроз поля боя сегодня стали мини-дроны, несущие боевую часть или боеприпасы. Ответом на их засилье в малом воздухе в зоне СВО стал целый ряд средств, в том числе обычные ружья и дробовики, которые позволяют довольно эффективно сбивать квадрокоптеры. С учетом этой тенденции специалистами Ростеха разработана линейка эффективных антидроновых патронов, характеристики которых подтверждены при стрельбе по реальным целям. Эти патроны предъявляют меньше требований к меткости стрелка, при этом чрезвычайно эффективны. Например, Mavic от попадания антидроновой "Иглы" буквально разлетается на осколки", - сказал Оздоев, слова которого приводят в пресс-службе.

Там уточнили, что патрон IGLA 100 содержит высокотвердую дробь массой 42 грамма на основе сплава, который по плотности в 1,5 раза больше, чем свинец. Такой боеприпас обеспечивает последовательное пробитие двух алюминиевых листов толщиной 1 мм на дистанции до 100 метров. Применение такой дроби увеличивает эффективность поражения БПЛА из прочных композиционных материалов и с металлическими элементами.

Патрон IGLA Tracer 75 оснащен световым элементом красного огня, который визуализирует полет дроби на дистанции от 20 до 120 метров, что дает возможность корректировать последующие выстрелы. Поэтому они могут использоваться для обучения военнослужащих стрельбе по движущимся воздушным целям.

Особенности конструкции патронов IGLA 100 и Tracer 75 обеспечивают кучность более 80% в круге диаметром 2 метра на максимальной дистанции.