УВЗ впервые показал за рубежом новейший боевой модуль "Охотник"

Вооружение представляет собой платформу, которая может использоваться для наблюдения и ведения огня из защищенного места и может поразить цель с первого выстрела

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) впервые презентовал за рубежом новейший дистанционно управляемый боевой модуль (БМ) "Охотник" разработки и производства НПО "Электромашина". Об этом сообщили в пресс-службе концерна в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

"Концерн "Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал за пределами России боевой модуль "Охотник". Серийно выпускаемый модуль разработки и производства НПО "Электромашина" представлен на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025. Дистанционно управляемый боевой модуль "Охотник" в виде макета в масштабе 1:5 представлен на стенде концерна УВЗ в составе объединенной экспозиции "Рособоронэкспорта", - сказали в пресс-службе.

В концерне уточнили, что вооружение представляет собой платформу, которая может использоваться для наблюдения и ведения огня из защищенного места. Он состоит из пулемета 6П49 "Корд" калибра 12,7 мм, средств наблюдения, прицеливания, стабилизации и управления орудием. Общий боезапас модуля составляет 250 патронов. Стрельба и устранение осечек производятся дистанционно - без риска для военнослужащего.

В УВЗ рассказали, что в БМ "Охотник" интегрирована функция автоматического взвода, которая дает возможность вести огонь в автоматическом режиме сразу после установки боекомплекта. Благодаря тому, что модуль стабилизирован в двух плоскостях, вести огонь можно в движении на скорости до 20-30 км/ч, успешно поражая движущиеся цели на расстоянии до 1 км. В прицел модуля вмонтирован дальномер, все поправки вводятся в пулемет автоматически. Прицеливание ведется по двум каналам: тепловизионному (ночью) и телевизионному (днем).

"Охотник" способен поразить цель с первого выстрела.