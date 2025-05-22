"Электромашина" с 2026 года хочет увеличить выпуск модификаций "Охотника"

Платформа в классическом исполнении пользуется спросом в войсках различного назначения, отметил гендиректор предприятия Игорь Афанасьев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. НПО "Электромашина" (входит в состав "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех") с 2026 года планирует увеличить производство всех модификаций новейшего дистанционно управляемого боевого модуля (БМ) "Охотник". Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

"Получило распространение и востребовано морское исполнение модуля - двухплоскостная стабилизированная платформа "Нарвал". Морская версия является сейчас наиболее востребованной. Специалисты ВМФ России положительно оценивают эффективность "Нарвалов" по борьбе с безэкипажными катерами противника. Наше предприятие активно развивает это направление и планирует увеличение производства боевых модулей всех модификаций с 2026 года", - сказал Афанасьев, слова которого приводят в пресс-службе УВЗ.

По его словам, в классическом исполнении стабилизированная дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. "За последнее время предприятие отгрузило в эксплуатацию партию боевых модулей "Охотник". В настоящий момент ведется активная адаптация данного изделия на сухопутные средства - как на колесные, так и на гусеничные. Модули уже размещены на ряде объектов. В этом году налажены серийные поставки модулей "Охотник", - добавил Афанасьев.

В пресс-службе УВЗ рассказали, что "Охотнику" была присвоена литера "О1" в 2018 году. С тех пор модуль получил развитие в нескольких модификациях для разных видов боевых машин: сухопутное исполнение (может быть на гусеничной и колесной технике), стационарное и морское. Эта унифицированная платформа, которая позволяет эксплуатировать боевые модули на различных носителях, что значительно упрощает процессы обучения, эксплуатации и обслуживания изделий.