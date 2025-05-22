«Компактная и лёгкая»: Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал новую РЛС для обнаружения беспилотников

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Российский холдинг «Высокоточные комплексы» разработал компактную РЛС для обнаружения небольших беспилотников. Новинка впервые будет продемонстрирована в Минске в рамках международной выставки вооружений Milex – 2025.
Специалисты тульского ЦКБ аппаратостроения, входящего в «Высокоточные комплексы», создали новую компактную РЛС, предназначенную для мониторинга воздушной обстановки в ближней зоне. Станция способна засекать беспилотники, включая небольшого размера, на дальности более 7 км, что соответствует современным требованиям.
— приводят «Известия» сообщение холдинга.
Как уже говорилось выше, станция компактная, обладает небольшими размерами и весом в 45 кг, что позволяет ее быстро перемещать и развертывать на нужном направлении. Кроме того, конструкция РЛС позволяет размещать ее на любых платформах, включая мобильные, в зависимости от поставленных задач.
— добавили в холдинге.