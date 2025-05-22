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ЦАМТО

Ростех возобновляет крупносерийное производство гусеничных вездеходов ТМ-140

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ТМ-140
ТМ-140.
Источник изображения: Курганмашзавод

ЦАМТО, 21 мая. Курганмашзавод, входящий в холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех, возобновляет крупносерийное производство гусеничного плавающего вездехода ТМ-140.

В 2026 году предприятие планирует изготовить 40 машин и продолжит наращивать объемы выпуска. Техника будет доступна в четырех комплектациях. По желанию заказчика снегоболотоход можно оснастить дополнительным оборудованием.

В День полярника Ростех впервые публикует кадры испытания машины в тяжелых условиях, с которыми ТМ-140 зачастую приходится сталкиваться в северных широтах.

"Ростех производит широкую линейку машин для специальных задач. Среди них снегоболотоход ТМ-140. Сегодня мы возобновляем крупносерийное производство этой машины, которое было на паузе с 2022 года. В плане на 2026 год – минимум 40 машин, производственные мощности позволяют сделать значительно больше. Со следующего года вездеход можно будет приобрести в одной из четырех комплектаций: базовой (с грузовой платформой), с пассажирским модулем, с модулем-мастерской или с крано-манипуляторной установкой. Помимо универсального модуля, вездеход можно укомплектовать электростанцией, мастерской для ремонтно-восстановительных работ и спасательным оборудованием. Также на него можно установить дополнительные топливные баки и увеличить дальность до 870 км – благодаря этому спасатели всегда смогут добраться до труднодоступных районов. Это особенно актуально для северных широт, где сложные погодные условия могут ограничивать использование авиации", – отметили в Ростехе.

Курганмашзавод уже второй год поставляет ТМ-140 МЧС России для оснащения арктических комплексных аварийно-спасательных центров. Гусеничная техника успешно прошла все приемочные испытания и сегодня уже применяется спасателями Республики Коми, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областей.

Машина разработана конструкторским бюро Курганмашзавода. Она не раз модернизировалась, в процессе улучшались ее эксплуатационные характеристики и надежность.

Грузоподъемность вездехода составляет 4 т, скорость – до 45 км/ч по твердой поверхности и до 5 км/ч на воде, запас хода (в базовой комплектации) – более 500 км. Главная особенность ТМ-140 – высокая проходимость. Она позволяет применять ТМ-140 в труднодоступных районах, в том числе в сложных климатических условиях Арктики. Вездеход может передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и водные преграды, способен подниматься в гору под углом до 30 град.

Помимо прочего, вездеход оснащается системой, гарантирующей запуск двигателя даже в случае падения заряда аккумуляторных батарей ниже 20% от их номинальной емкости. Благодаря этому ТМ-140 становится еще более надежной техникой.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
МЧС
Ростех
Проекты
Арктика
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