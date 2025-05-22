Путин на встрече с волонтерами назвал беспилотники одним из ключевых направлений

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений.

Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них - Антон Хайлов - рассказал, что с начала вторжения занимался эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи, а впоследствии подписал контракт с одним из подразделений и был старшим оператором расчета БПЛА. Он отметил, что 15 мая контракт закончился, и не исключил, что еще раз пойдет служить по контракту, поскольку в настоящее время нужны специалисты по беспилотникам.

"Да, это правда. (БПЛА - ред.) одно сейчас из ключевых направлений", - отреагировал Путин.