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Трамп: новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется в 175 млрд. долл.

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

ЦАМТО, 21 мая. Новая система ПРО США "Золотой купол" обойдется примерно в 175 млрд. долл., заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что ввод в эксплуатацию ожидается до конца его второго срока.

"Речь идет о 175 млрд. долл. общей стоимости, когда все будет завершено ... Проект "Золотого купола" будет интегрирован с нашими существующими возможностями обороны и должен быть полностью готов к эксплуатации до конца моего срока полномочий", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Трампа.

В свою очередь, министр ВВС США Трой Мейнк сообщил, что проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" все еще находится на этапе концепции.

Как ранее сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл телеканалу CNN, министерство разработало архитектуру и план внедрения ПРО, которая, по его словам, "обеспечит защиту американцев от широкого спектра глобальных ракетных угроз".

На разработку "Золотого купола" планируется направить 25 млрд. долл. в следующем бюджете США, а общие затраты могут превысить 500 млрд. долл. в течение 20 лет, отмечает CNN. В числе главных претендентов на реализацию проекта – компании SpaceX, Palantir и Anduril.

Как напоминает "РИА Новости", президент США Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола" 28 января. Система будет включать перехватчики в космосе с лазерным оружием и защиту от гиперзвуковых ракет.

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