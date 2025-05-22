Михеев: российско-индийское предприятие сможет поставлять AK-203 в третьи страны

Автоматы АК-203 производятся в Индии с соблюдением эксклюзивных технологий РФ на сертифицированном оборудовании, подчеркнул глава "Рособоронэкспорта"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совместное российско-индийское предприятие, производящее автоматы AK-203, в перспективе сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

"Мощности завода Korwa Ordnance Factory позволяют полностью оснастить личный состав министерства обороны и других силовых структур Индии автоматами AK-203, которые, благодаря высокой адаптируемости, подходят для различных эксплуатантов. Кроме того, совместное предприятие в будущем сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны", - сказал Михеев.

По его словам, автоматы АК-203 производятся в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании. Это обеспечивает высокое качество продукции и соответствие заявленным характеристикам. При этом соблюдаются принципы программы Make In India и концепция "Самодостаточная Индия".

Учредители Indo-Russian Rifles Private Limited с российской стороны - "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех".