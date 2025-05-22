Войти
ТАСС

Михеев: российско-индийское предприятие сможет поставлять AK-203 в третьи страны

176
0
0
Автомат АК-203 (автомат Калашникова)
Автомат АК-203 (автомат Калашникова).
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Автоматы АК-203 производятся в Индии с соблюдением эксклюзивных технологий РФ на сертифицированном оборудовании, подчеркнул глава "Рособоронэкспорта"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совместное российско-индийское предприятие, производящее автоматы AK-203, в перспективе сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

"Мощности завода Korwa Ordnance Factory позволяют полностью оснастить личный состав министерства обороны и других силовых структур Индии автоматами AK-203, которые, благодаря высокой адаптируемости, подходят для различных эксплуатантов. Кроме того, совместное предприятие в будущем сможет экспортировать свою продукцию в третьи страны", - сказал Михеев.

По его словам, автоматы АК-203 производятся в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании. Это обеспечивает высокое качество продукции и соответствие заявленным характеристикам. При этом соблюдаются принципы программы Make In India и концепция "Самодостаточная Индия".

Учредители Indo-Russian Rifles Private Limited с российской стороны - "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 03:11
  • 1
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 21.05 19:26
  • 42
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.05 14:11
  • 8969
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 11:51
  • 8624
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.05 10:19
  • 693
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.05 10:02
  • 24
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 21.05 10:01
  • 2
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 21.05 09:46
  • 1483
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.05 09:20
  • 60
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.05 08:42
  • 32
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У