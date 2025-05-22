Российско-индийское предприятие выиграло тендер на поставку АК-203 для полиции

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что полиция штата Керала станет "вторым силовым ведомством Индии, закупающим эти автоматы национального производства"
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совместное российско-индийское предприятие одержало победу в тендере на поставку автоматов Калашникова АК-203 для полиции индийского штата Керала. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.
"Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limitedx одержало победу в тендере на поставку автоматов Калашникова АК-203 для полиции штата Керала - после соответствующих процедур она станет вторым силовым ведомством Индии, закупающим эти автоматы национального производства", - сказал Михеев.
Автомат Калашникова АК-203 - версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62 39 мм. Оружие обладает традиционными преимуществами автоматов Калашникова: надежностью и простотой технического обслуживания.