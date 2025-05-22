Первый в мире ОПЛА на базе беспилотного вертолета покажут в Белоруссии

Беспилотные летательные аппараты вертолетного типа Hunter в цеху белорусского предприятия UAVHeli (КБ "Беспилотные вертолеты") в Минске. Комплекс на основе БЛА Hunter предназначен для решения задач военного и специального назначения, включая разведку, наблюдение, доставку грузов, а также ударные задачи. БЛА Hunter выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Диаметр несущего винта - около 7,6 м. Продолжительность полёта составляет 9 ч при максимальной скорости 180 км/ч. Максимальная взлётная масса - 750 кг, из которых 200 может составлять полезная нагрузка. Hunter оснащен и оптико-электронной системой наблюдения, системой вооружения и бортовым комплексом обороны (БКО). БКО включает станцию предупреждения об облучении и автомат выброса помех. © Денис Федутинов.

Опционально пилотируемый летательный аппарат вертолетного типа Fly-Truck способен летать до 5 часов, на дальности до 480 км и нести полезную нагрузку массой 600 кг, заявили в белорусском конструкторском бюро "Беспилотные вертолеты" (UAVHELI)

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Первый в мире опционально пилотируемый летательный аппарат (ОПЛА) вертолетного типа Fly-Truck, созданный на базе беспилотного вертолета впервые представят на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025. Об этом ТАСС сообщили в белорусском конструкторском бюро "Беспилотные вертолеты" (UAVHELI).

"Белорусская компания UAVHELI - конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты" представит на международной выставке вооружений и военной техники в Минске свой новый проект - первый в мире разработанный на базе беспилотного вертолета опционально пилотируемый летательный аппарат (ОПЛА) вертолетного типа Fly-Truck. <...> Проект опционально пилотируемого вертолета Fly-truck находится на этапе сборки. В рамках выставки на территории компании-разработчика будет представлен первый образец, который готовится к летным испытаниям", - заявили в организации.

Fly-Truck выполнен по соосной схеме. В "Беспилотных вертолетах" уточнили, что его максимальная взлетная масса составляет 3 000 кг. "ОПЛА может выполнять полеты продолжительностью до 5 часов, работая на дальности до 480 км. На борту он может нести полезную нагрузку массой до 600 кг. Максимальная скорость полета - 180 км/ч", - рассказали в организации.

Вертолет оснащен с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит турбовальный двигатель, работающий на авиационном керосине. Генеральный конструктор КБ "Беспилотные вертолеты" Владимир Чудаков отметил, что аккумуляторы компенсируют кратковременные превышения мощности электродвигателей на полетных режимах "и, что важно, позволяют продолжить работу в случае отказа двигателя и мгновенно увеличить электрическую мощность". "Используемые инновации обеспечивают экономичность и безопасность полетов, а также помогают в выполнении авторотации", - добавил он.

В организации также подчеркнули, что разработанная концепция доставки грузов беспилотными вертолетами позволяет комплексно решать задачи по доставке грузов, в том числе в труднодоступные районы. "Также опционально-пилотируемая система может использоваться для снабжения морских нефтяных и газовых платформ во всех климатических зонах. Размещение на борту вертолета оператора позволяет осуществлять полеты на локации, не оборудованные для регулярного приема подобной авиатехники. Оператор при этом может выполнять работы по разгрузке / загрузке летательного аппарата, его заправке и подготовке к следующему полету", - уточнили в КБ.

Уникальный пример

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил ТАСС, что в мире существует несколько примеров того, как беспилотники были построены на основе имевшихся моделей пилотируемых вертолетов. "Это Firescout версий A, B и C, VSR700, разработанный компанией Airbus, грузовой БПЛА K-MAX компании KAMAN, а также беспилотная версия вертолета UH-60A Black Hawk. Причем последние два аппарата были реализованы именно в опционально-пилотируемом варианте", - рассказал специалист.

Федутинов отметил уникальность новинки "Беспилотных вертолетов": "несмотря на наличие похожих примеров, белорусский Fly-Truck представляет собой уникальный пример того, как опционально-пилотируемый аппарат создавался не на основе пилотируемого, а наоборот - на основе изначально беспилотного аппарата. Это новый, ранее не отмечавшийся подход. Успех в реализации такого проекта продемонстрирует существенный рост компетенций белорусских разработчиков в авиастроительной сфере", - подчеркнул он.

Выставка MILEX 2025 пройдет в Минске с 21 по 24 мая.