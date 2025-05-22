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РИА Новости

На форуме в Москве Россия предложит идеи по новой архитектуре безопасности

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Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Венедиктов: России есть что предложить зарубежным партнерам по безопасности

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. России есть что предложить своим зарубежным партнерам для создания новой архитектуры равной и неделимой безопасности, эта тема будет основной на предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на ней предстоит серьезная и напряженная работа, содержательные профессиональные дискуссии, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Подобные форумы проводятся Советом безопасности России с 2010 года. Новая встреча состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

Для нынешней встречи выбрана наиболее актуальная на сегодня повестка с учетом значительных политических и экономических изменений, происходящих в современном мире, сказал Венедиктов.

"Для всех стало очевидным, и многие признают это даже на Западе, что однополярная конструкция мира зашла в тупик и распадается на глазах. Многополярность же стала реальностью", - отметил собеседник агентства. Венедиктов напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно выступал с инициативами о формировании единого пространства безопасности.

"В частности, 29 апреля он в очередной раз отметил, что "мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других". Именно данному вопросу и будет посвящена центральная тема нашей предстоящей конференции", - сказал Венедиктов.

"Нам будет, что обсудить с иностранными партнерами, при этом Россия всегда готова слушать и слышать конструктивные предложения со стороны наших гостей", - подчеркнул он.

По словам Венедиктова, международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, традиционно привлекают внимание значительного числа иностранных партнеров.

"В 2023 году во встрече в Московской области приняла участие 101 делегация, в прошлом – в Санкт-Петербург прибыли высокие представители 106 государств и 10 международных организаций. На текущий момент намерение посетить Москву уже подтвердили свыше 120 зарубежных партнеров, и их количество увеличивается", - сказал Венедиктов.

"Все это свидетельствует о том, что у России действительно есть, что предложить иностранным коллегам. Причем такой диалог Москва ведет во взаимоуважительном и равноправном ключе. В отличие от западников, которые никак не могут отказаться от своих менторских привычек, продолжая продвигать неоколониальные нарративы и создавать разделительные линии", - добавил он.

По словам Венедиктова, международные встречи, проводимые Советом безопасности РФ в России, "стали не только доброй традицией, но и ключевым форумом в сфере безопасности".

"Из года в год в нашем мероприятии принимают участие секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур", - сказал замсекретаря СБ.

В ходе форума экспертами высокого уровня в профессиональной неполитизированной обстановке обсуждаются вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества, отметил Венедиктов. По его словам, профессиональный опыт участников встречи, знание специфики своих стран и регионов создают основу для успешной плодотворной работы.

"Подобные конференции уже проходили в Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях, Уфе, Твери, Сочи, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ и Грозном. Вместе с тем именно в Москве она проводится впервые", - отметил Венедиктов.

"Нас ожидает серьёзная и напряжённая работа, содержательные профессиональные дискуссии, встречи, "круглые столы", - подчеркнул он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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