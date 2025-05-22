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ЦАМТО

Началась сборка БМП ASCOD для ВС Латвии

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Источник изображения: Фото: General Dynamics SBS

ЦАМТО, 21 мая. На предприятии компании General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS) в Трубии (Астурия, Испания) начинается производство бронемашин ASCOD для ВС Латвии.

Как сообщает Infodefensa.com, начало процесса производства новых боевых машин пехоты (БМП) для ВС Латвии было приурочено к визиту на завод национального директора по вооружениям Латвии генерал-майора Андиса Диланса.

Для делегации ВС Латвии также был проведен брифинг по графику реализации проекта и планам последующего обслуживания техники, проведена экскурсия по предприятию, включая осмотр производственных линий, где уже изготавливаются первые компоненты.

Как сообщал ЦАМТО, БМП ASCOD была выбрана ВС Латвии по итогам международного конкурса. В январе 2025 года Министерство обороны Латвии заключило с испанской компанией General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD для ВС страны. Соглашение также включает сопутствующую логистическую поддержку и обучение. Стоимость покупки составила 373 млн. евро (387 млн. долл.).

Все БМП будут производиться на предприятиях GDELS-SBS в Испании. Как предполагается, первая бронемашина будет передана заказчику летом 2026 года, а полностью поставка будет выполнена в течение 2027 года.

Предполагается, что заказанные БМП ASCOD будут вооружены дистанционно управляемым модулем вооружения UT30 Mk.2 израильской компании Elbit Systems. Машина будет оснащена 30-мм автоматической пушкой, противотанковым ракетным комплексом, пулеметом, а также современным оборудованием, которое обеспечит экипажу ситуационную осведомленность.

Как заявлено, бронирование машины соответствует требованиям стандарта STANAG-4569 Level.4. Экипаж БМП состоит из трех человек. Машина рассчитана на перевозку шести десантников с полной боевой экипировкой.

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Страны
Испания
Латвия
Продукция
ASCOD SV
Компании
Elbit Systems
General Dynamics
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