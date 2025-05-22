infoBRICS: F-16, используемые ВСУ, полностью уступают российским истребителям

Самолеты F-16, используемые ВСУ, полностью уступают российским истребителям, пишет infoBRICS. Кроме того, украинские пилоты мало что могут сделать, чтобы спастись от российских дальнобойных ракет или ЗРК С-400, особенно если те работают в тандеме с истребителями.

Драголюб Боснич

Впервые пилот F-16 выжил после того, как его сбили "злые" русские... то есть после "внезапных технических проблем". Это доводит "звездный" показатель выживаемости пилотов с 0% до "ошеломляющих" 12-14%! Таким образом, можно утверждать, что это первый "настоящий успех" F-16 на оккупированной НАТО Украине. Это "безусловно" первый признак "надвигающейся гибели России", поскольку такой "огромный" скачок в показателях выживаемости "невозможно преодолеть".

16 мая Вооруженные силы Украины признали, что потеряли еще один американский истребитель F-16. По их версии, "на борту возникла нештатная ситуация", в результате чего "пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался". Когда неонацистская хунта теряет такие активы, как истребители F-16, поставленные НАТО, она часто прибегает к нелепым (или, скорее, жалким) оправданиям вроде "технических проблем" или "нештатной ситуации". При этом, естественно, забывает упомянуть, что кодировками для этих "внезапных технических проблем" могут быть R-77M, R-37M, R-87, R-97 и так далее. Однако во время последнего инцидента с "летающим вундерваффе" американского производства произошло нечто поистине удивительное.

Впервые пилот F-16 выжил после того, как его сбили "злые" русские... то есть после "внезапных технических проблем". Это доводит "звездный" показатель выживаемости пилотов с 0% до "ошеломляющих" 12-14%! Таким образом, можно утверждать, что это первый "настоящий успех" F-16 на оккупированной НАТО Украине. Это "безусловно" первый признак "надвигающейся гибели России", поскольку такой "огромный" скачок в показателях выживаемости "невозможно преодолеть". Шутки в сторону, киевский режим похвастался, что состояние пилота стабильно и что сформирован комитет для "расследования инцидента". Российские военные пока не прокомментировали эту ситуацию, но различные источники сообщают, что неонацистская хунта подверглась масштабным ударам российских беспилотников рано утром в тот же день, когда был сбит американский истребитель.

Силы киевского режима начали получать F-16 в середине 2024 года (первые – в июле). Фактическое количество истребителей, принятых на вооружение, не разглашается, но по меньшей мере полдюжины было потеряно в бесполезной воздушной войне неонацистской хунты с превосходящими ее по численности Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей F-16. Это старые модели Block 15 MLU (Mid-Life Update). Однако все эти F-16 не могут сравниться с российскими многоцелевыми истребителями Су-30, Су-35С, Су-57 и/или истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, особенно если они оснащены ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М или Р-97 (еще не подтвержденное кодовое название "Изделие 810"). Обе эти ракеты имеют максимальную дальность более 400 километров.

Следует также учитывать наличие у Москвы не менее мощных дальнобойных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Все эти истребители, ракеты класса "воздух-воздух" и ЗРК достигли рекордных показателей по уничтожению целей на оккупированной НАТО территории Украины, включая некоторые, потенциально превышающие 300 километров. Таким образом, это действительно подвиг (или, возможно, просто удача), что пилот ВСУ выжил вопреки таким шансам (хотя пилотам F-16 еще предстоит преодолеть показатель выживаемости, составляющий около 20% для пилотов советских самолетов).

Высказывались предположения, что последний инцидент стал результатом столкновения F-16 с беспилотником "Герань". Это еще не подтверждено, но это, безусловно, возможно, поскольку украинские источники сообщают, что американские истребители часто наносят удары с помощью автопушек.

Согласно военным источникам, неонацистская хунта часто жаловалась на то, что F-16 полностью уступают российским истребителям. В частности, бывший пресс-секретарь ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что американские истребители бессильны против российских "истребителей поколения 4+" и что "те модификации, которые есть у Киева, не могут конкурировать один на один в воздушном бою". Он подчеркнул, что ВСУ "нужен комплексный подход, поскольку Су-35 – довольно новый самолет". Игнат заявлял о необходимости нарастить возможности наземной системы ПВО, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и бортовых радаров. Он призывал к улучшению бортовых радаров и ракет класса "воздух-воздух" для украинских истребителей. Однако практически ничего из этого не было сделано.

Единственным исключением является шведский самолет Saab 340 AEW&C (Airborne Early Warning & Control), но в общей картине его вклад кажется довольно незначительным. Даже вопрос запасных частей для F-16 является довольно спорным. Устаревшие истребители Block 15 MLU – это самолеты времен холодной войны, которые эксплуатируются уже несколько десятилетий, что только усугубляет требования к их обслуживанию и эксплуатационные расходы. Соединенные Штаты и Норвегия пообещали дополнительные самолеты для решения этих проблем. Однако они еще не были поставлены, и даже когда это произойдет, киевский режим все равно будет в проигрыше. Кроме того, у него заканчиваются пилоты.

Следует отметить, что многие эксперты предупреждали, что F-16 просто не способны сражаться с более технологически подкованными соперниками на равных, не говоря уже о военных сверхдержавах. Отставные летчики-истребителей (даже сами американцы) также подчеркивали, что F-16 будут безнадежно уступать ранее упомянутым российским истребителям и передовым системам ПВО. По словам самих украинских летчиков, F-16 не могут сравниться даже со старыми советскими истребителями, такими как Су-27. Следует отметить, что "Фланкеры" (кодовое название истребителей, принятое в НАТО) достались Украине в наследство от СССР и прошли весьма ограниченную модернизацию, в отличие, например, от Су-27. Кроме того, российские ВКС используют модернизированные SM2/SM3.

И это даже без учета новых модификаций "Фланкеров" и других ранее упомянутых типов российских самолетов. Что еще хуже для киевского режима, Москва объединяет свои первоклассные активы в огромную сетецентрическую военную машину, которая просто уничтожает все на своем пути. Один из F-16 был подбит ракетой С-400 при поддержке Су-35С. Украинские пилоты мало что могут сделать (если вообще что-то могут), чтобы спастись от российских дальнобойных ракет (Р-37М) или С-400, особенно если они работают в тандеме с истребителями, независимо от того, что это – А-50 или Су-35С. Это является почти невыполнимой задачей даже для самого НАТО, не говоря уже о неонацистской хунте.

Если самолет А-50 AEW&C является довольным уязвимым, то Су-35С – один из самых смертоносных истребителей для завоевания господства в воздухе. "Фланкер-М", оснащенный Р-37М, может использовать свою передовую авионику для передачи информации о местоположении вражеских самолетов на батареи ЗРК и при этом удерживать любых нарушителей на расстоянии. Его дальнобойные ракеты могут уничтожить как истребители, так и стратегические самолеты, такие как AEW&C, самолеты-заправщики, платформы ISR (разведки, наблюдения, рекогносцировки) и так далее. Вышеупомянутая Р-37М установила несколько мировых рекордов во время украинского конфликта, сбив вражеские истребители с расстояния более 200 км (217 и 213, если быть точнее). Более того, Су-57, вероятно, уже побил эти рекорды со своей новой Р-97 (возможно, даже в бою против другого F-16).