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РИА Новости

Патрушев поздравил Тихоокеанский флот с Днем Тихоокеанского флота

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Патрушев: ТОФ решает задачи по сдерживанию военных угроз в АТР

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) укрепляет свою боевую мощь и продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Моряки-тихоокеанцы демонстрируют высокий профессионализм, преданность Отечеству, верность Андреевскому флагу, достойно выполняют воинский долг во имя мира и спокойствия на восточных рубежах нашей страны и просторах Мирового океана", - подчеркнул Патрушев в поздравлении ТОФ по случаю Дня Тихоокеанского флота России.

Особо помощник президента отметил задачи, стоящие перед Тихоокеанским флотом.

"Укрепляя свою боевую мощь и постоянно совершенствуя мастерство, Тихоокеанский флот продолжает решать важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в телеграмме.

Патрушев пожелал командованию, личному составу, гражданским специалистам успехов в ответственной службе на благо России – великой морской державы. "Пусть корабли всегда возвращаются к родным берегам с победой, а в семьях царят благополучие и гордость за своих защитников", - добавил он.

Военно-политическая обстановка сейчас характеризуется высокой напряженностью, наблюдается последовательное усиление военной активности НАТО, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорил Патрушев в конце апреля нынешнего года, выступая на президиуме Морской коллегии. Японии отводится роль восточного филиала НАТО, указывал ранее Патрушев. Агрессивные действия Японии у границ России не могут остаться без ответа, российская морская политика направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота, подчеркивал Патрушев.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ. Тихоокеанский флот является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как отмечается на сайте министерства обороны РФ, для выполнения поставленных задач Тихоокеанский флот имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.

Тихоокеанский флот ведет свое начало от русской военной флотилии, созданной для защиты дальневосточных территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов. 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Корабли и суда Охотского порта стали начальным звеном в зарождении морских сил России на Дальнем Востоке.

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Россия
Япония
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Патрушев Николай
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ТОФ
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