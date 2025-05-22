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ТАСС

Бойцы "Омерзительной восьмерки" назвали лучшее оружие против БЭК ВСУ

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Кадр уничтожения БЭК Украины с вертолета Ка-29 ВМФ России
Кадр уничтожения БЭК Украины с вертолета Ка-29 ВМФ России.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Командир отряда операторов БПЛА с позывным Хруст отметил, что благодаря дешевизне и безопасности применения FPV-дроны являются одним из самых эффективных орудий против украинских безэкипажных катеров

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дешевизна и безопасность применения делают FPV-дроны одним из самых эффективных орудий против украинских безэкипажных катеров. Об этом ТАСС заявил командир отряда операторов беспилотных летательных аппаратов "Омерзительная восьмерка" бригады "Конвой" Добровольческого корпуса с позывным Хруст.

"FPV-дрон - дешевый дрон, который способен уничтожить очень дорогостоящий безэкипажный катер, который стоит не один десяток миллионов. Поэтому на сегодняшний день FPV-дрон - один из самых эффективных орудий в экономическом плане и в плане безопасности личного состава. Для уничтожения украинских БЭК нам не нужно запускать авиацию, которая управляется людьми. Кроме того, вертолеты и самолеты стоят больших денег", - отметил командир группы.

По словам военнослужащего, в ходе боевой работы операторов "Омерзительной восьмерки" прикрывают высокоэффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Украинская сторона ведет охоту на наши расчеты и операторов, в том числе работающих на побережье Крыма. Сейчас они защищены от прилетов беспилотников и высокоточного оружия, благодаря организации "Русский купол", с которой мы очень давно сотрудничаем и дружим. Для защиты наших расчетов используются высокоэффективные средства радиоэлектронной борьбы производства "Русского купола", - рассказал командир "Омерзительной восьмерки".

Военнослужащий подчеркнул, что "наши расчеты в зоне СВО также не выезжают ни на одну задачу, не выставив системы РЭБ как окопного, так и зонального вида, который перекрывает определенные зоны от высокоточных ударов. Чтобы расчеты были в безопасности не только от прилетов FPV-дронов, но и от высокоточного оружия. Система РЭБ от "Русского купола" спасает тысячи жизней на фронте", - заявил командир группы.

В марте сообщалось, что операторами отряда "Омерзительная восьмерка" уничтожено свыше 200 единиц бронетехники ВСУ в Курской области с момента вторжения противника в регион. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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