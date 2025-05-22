УВЗ готов предложить зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС

Впервые представленный в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, танк вызвал большой интерес "со стороны многих армий мира", отметили в концерне "Уралвагонзавод"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) готов предложить партнерам из-за рубежа танк Т-90МС, модернизированный с учетом реальных боевых действий. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

"Концерн УВЗ готов предложить зарубежным партнерам самые современные образцы бронетанковой техники. Прежде всего, это танк Т-90МС, модернизированный с учетом реальных боевых действий. Показанный впервые в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, он вызвал огромный интерес со стороны многих армий мира. Без всякого сомнения, эта машина является наиболее эффективным боевым танком современности", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили высокий экспортный потенциал у представленных на выставке в Минске тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и универсальной бронированной инженерной машины, которая обладает функциональными возможностями сразу трех единиц техники - бронированной ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.