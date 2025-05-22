«Ростех»: эффективность «Краснополя-М2» испытали на танках Leopard и Abrams

Управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» много раз ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции (СВО) такие серьезно защищенные цели, как танки Leopard и Abrams. Об этом 21 мая сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«На счету «Краснополя» широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника противника, в том числе такие серьезно защищенные цели, как танки Leopard и Abrams», — заявили ТАСС в холдинге.

Там также подчеркнули важность для победы каждой огневой задачи, выполненной с применением комплекса «Краснополь-М2».

Министерство обороны РФ 20 мая сообщило, что российские военнослужащие ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили до 70 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лагере подготовки в Сумской области.