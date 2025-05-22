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РИА Новости

В России протестируют систему предупреждения "конфликтов" беспилотников

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Квадрокоптер над полем
Квадрокоптер над полем.
Источник изображения: © Pixabay / kirahoffmann

В России протестируют автоматическую систему предотвращения столкновений дронов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автоматизированная система предупреждения множественных "конфликтов" беспилотников в воздухе на базе системы "Небосвод" проходит испытания в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Множественные конфликты в воздухе возможны при высокой интенсивности полетов, когда в воздушном пространстве в будущем одновременно совершают маневры сотни и тысячи беспилотников.

"Наши специалисты тестируют специальные математические модели, алгоритмы и имитационные комплексы предупреждения "конфликтов", развивая логику разрешения множественных конфликтов, а также предотвращения столкновений с препятствиями на земле", - сообщил советник генерального директора НИЦ "Аэроскрипт" и эксперт рынка НТИ "Аэронет" Владислав Шифрин.

По словам разработчика, новый алгоритм позволяет предвидеть десятки типов "конфликтов" в небе: встречные, при которых воздушные суда сближаются навстречу друг другу, боковые, комбинированные и конфликты с изменением высоты полета, а также догоняющие.

"В перспективе будет запущен цифровой полигон для создания логики предупреждения "конфликтов", на котором можно будет в автоматизированном режиме воспроизводить сценарии полетов с использованием БВС (беспилотные воздушные суда - ред.) различного типа", - отметил Шифрин.

Кроме того, как заявил генеральный директор компании "Русдронопорт", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Николай Ряшин, разработанная система предупреждения столкновения беспилотников будет вводиться в эксплуатацию постепенно.

"Тысячи беспилотников одномоментно в каком-то ограниченном пространстве в небе вряд ли будут задействованы. Но со временем эта проблема станет более актуальной и к ней нужно готовиться заранее. Необходимо все протестировать и быть уверенными, что это все работает верно. Направление правильное, нужно проводить испытания и работать с этим", - сказал эксперт.

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