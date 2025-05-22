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В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине

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Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

19FortyFive: Бойцы ВСУ не понимают, как пользоваться танками Abrams

Переданные Киеву танки Abrams показали себя не с лучшей стороны из-за того, что украинские военнослужащие не понимают, как ими пользоваться. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

«Танки M1A1 Abrams, поставленные на Украину, получили по полной на фронте. Но это связано не с недостатками танка, а с тактикой. Украинцы не понимают, как воюют американцы и как использовать их технику», — говорится в статье.

Авторы материала поясняют, что американская тактика применения Abrams заключается в их тесном взаимодействии с пехотой и артиллерией, однако в зоне проведения спецоперации танки часто действовали в одиночку, поэтому они становились легкой добычей для российских противотанковых групп.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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