Россия пригласила США на международную встречу по безопасности

Венедиктов: Россия пригласила США на 13-ю международную встречу по безопасности

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в конце мая в Москве, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Хотел бы особо отметить, что приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс", - сказал Венедиктов.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.