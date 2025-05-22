Главком ВМФ: тихоокеанский флот пополняется новыми кораблями и подлодками

Александр Моисеев отметил, что по результатам подготовки в текущем периоде обучения соединения и воинские части ТОФ подтвердили высокий уровень подготовки и боевой выучки

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Боевой потенциал Тихоокеанского флота увеличивается, он пополняется новыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем ТОФ.

"Боевой потенциал флота неизменно увеличивается. Флот пополняется новыми боевыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой, самыми современными образцами вооружения, активно развивается береговая и социальная инфраструктура. Все воинские части Тихоокеанского флота способны выполнить задачи по предназначению в кратчайшие сроки", - сказал он.

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Главком отметил, что по результатам подготовки в текущем периоде обучения соединения и воинские части флота подтвердили высокий уровень подготовки и боевой выучки. В учениях и походах военнослужащие флота проявили высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. "Экипажи кораблей и подводных лодок успешно несут боевую службу в дальней морской зоне", - добавил он.