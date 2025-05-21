Экономно, но маломощно: Китай переделывает артснаряды в авиабомбы

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы фотографии, на которых запечатлено преобразование китайскими специалистами артснарядов в высокоточные бомбы, предназначенные для нужд боевой авиации НОАК.

Источник изображения: topwar.ru

По всей видимости, указанные работы носят экспериментальный характер. По крайней мере, на данный момент нет информации о принятии на вооружение войск этих средств поражения.

Новая управляемая авиабомба, созданная таким образом, состоит из артснаряда калибра 152/155 мм, к которому прикрепляется модуль с хвостовым оперением, крыло и оборудование, отвечающее за спутниковую и инерционную навигацию. Предполагается, что при сбросе с высоты 5-6 км такие боеприпасы могут пролететь расстояние до 50 км.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Altair, преимуществом данной авиабомбы являются относительно низкая стоимость, высокая доступность артиллерийских боеприпасов для их переделывания в новое средство поражения, а также дальность и точность поражения:

Источник изображения: topwar.ru

Недостаток, однако, состоит в небольшой огневой мощи, поскольку артснаряды обычно несут лишь от 5 до 10 кг взрывчатого вещества.

Впрочем, если применять эти авиабомбы с относительно небольших беспилотников, а не с боевых самолётов, то они вполне могут оправдать себя.