Глава изготовителя дрона "Князь Вандал" прокомментировал санкции ЕС

Алексей Чадаев пообещал отметить с шампанским включение НПЦ "Ушкуйник" в санкционный список

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев, разработавшего оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский", планирует отпраздновать с шампанским включение организации в санкционный список Европейского союза.

"Можно открывать шампанское. Благодарен европейским коллегам за признание", - заявил Чадаев ТАСС.

НПЦ "Ушкуйник" и Чадаев во вторник были включены в 17-й пакет санкций против России.

FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" был успешно апробирован в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.