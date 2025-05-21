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ТАСС

Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

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Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио.
Источник изображения: © Nathan Howard/ Pool Photo via AP

Все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает направляться, заявил временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не прекращала поставок вооружений Украине, однако решения о возможности формирования новых пакетов военной помощи нет. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Эта программа [по отправке Киеву вооружений] не была отменена. Они продолжают получать оружие", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

У него спросили, готова ли вашингтонская администрация запросить у Конгресса средства на очередной пакет вооружений для Украины. "Это другое решение. Это другой вопрос. Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает [направляться]", - сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что ранее была на неделю приостановлена программа предоставления Киеву американских разведанных.

Во вторник депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что поставки из утвержденного при 46-м президенте США Джо Байдене последнего пакета военной помощи Киеву закончатся нынешним летом, о новых отправках речь не идет. В апреле главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что Украина стала получать меньше помощи от США. До этого замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что украинские власти пока не обсуждали новые пакеты военной помощи с Вашингтоном.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции. 

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Россия
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