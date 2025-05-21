Роскосмос: на стратсессии в правительстве в целом одобрили космический нацпроект

Теперь его можно вынести на Cовет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, указал глава госкорпорации Дмитрий Баканов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Стратсессия с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поддержала доработанный нацпроект, посвященный космосу. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Очень важно, что стратсессия и председатель правительства поддержали национальный проект, мы теперь можем выносить его на Cовет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал он видео, размещенном в Telegram-канале правительства.