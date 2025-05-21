Баканов рассказал, какие проекты включены в новый нацпроект

Речь идет о проектах "Космическая наука" и "Космический атом", который посвящен применению ядерных технологий в космосе, указал глава Роскосмоса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Проекты "Космическая наука" и посвященный применению ядерных технологий в космосе "Космический атом" вошли в нацпроект. Об этом говорится в сообщении кабмина со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Баканова

"В документ включены два прорывных технологических проекта: "Космический атом", который посвящен применению отечественных ядерных технологий в космосе и будет реализовываться Роскосмосом совместно с госкорпорацией "Росатом" под научным руководством Курчатовского института, и "Космическая наука", основным заказчиком для которого является Российская академия наук. Здесь одним из передовых проектов является космический телескоп "Спектр-УФ", заменивший "Спектр-РГ", для исследований дальнего космоса и поиска внеземной жизни", - говорится в сообщении кабмина.