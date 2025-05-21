НАТО патрулирует Балтийское море, где следит за российским теневым флотом (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: французский самолет ATL2 участвует в операции НАТО "Страж Балтики"

НАТО проводит операцию "Страж Балтики", в ней участвуют и французские военные, пишет Le Figaro. Автор статьи утверждает, что они ведут себя ответственно и корректно. Однако само описание действий альянса ясно свидетельствует: поведение натовцев является крайне провокационным.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

ВМС Франции направили морской патрульный самолет ATL2 для участия в операции "Страж Балтики".

Танкер Bolognia Falcon вызывает подозрения. На расстоянии в нескольких километрах от него, под покровом облаков, загромождающих небо над Балтийским морем, за судном пристально наблюдает ATL2. Французский морской патрульный самолет уже несколько минут летит в воздушном пространстве, относящемся к Калининграду, российскому анклаву, расположенному между Польшей и Литвой. Диалог по радиосвязи с местным управлением гражданской авиации прошел в дружелюбной и профессиональной манере. Затем пилот отключил гражданский транспондер самолета (что является нарушением международных правил полетов, – прим. ИноСМИ), который позволяет следить за его передвижениями любому желающему, и отметил для себя периодически возникающие в этом регионе помехи GPS. На навигационной карте видны красные линии, ограничивающие бесполетные зоны у российского побережья: заходить туда запрещено.

Самолет взлетел рано утром с базы Ланн-Биуэ вблизи населенного пункта Лорьен. После дозаправки в Германии он отправился в десятичасовое патрулирование над Балтийским морем. Морское движение здесь интенсивное. Первым объектом для наблюдения стал танкер Bolognia Falcon. Танкер значится в списке потенциально представляющих интерес судов, присланном морским командованием НАТО, которое курирует миссию "Страж Балтики". Внешне он ничем не отличается от других торговых судов.

С начала года, после предполагаемой диверсии на кабеле Estlink2 между Финляндией и Эстонией, НАТО начала операцию "Страж Балтики", в которой участвуют страны региона, а также Франция. Цель – воспрепятствовать "гибридным" действиям, в которых подозревают Россию. За последние месяцы было оборвано слишком много подводных кабелей, чтобы каждый из этих случаев оказался случайностью. Согласно плану полета, ATL2 пролетит над всеми объектами критической инфраструктуры, от побережья Польши до Финского залива. Он также должен собирать разведданные о российском "теневом флоте" – судах, обвиняемых в обходе введенных Западом санкций.

Сбор данных

Союзники развернули корабли (французский легкий фрегат Aconit в настоящее время находится на севере). Эти корабли позволяют обеспечить постоянное присутствие. Кроме того, военные спутники регулярно составляют карты региона. Патрульные самолеты используются для быстрого перемещения, но на разовой основе, из-за нехватки свободных самолетов. Угроза непостоянна и неуловима. Заставив союзников мобилизовать ресурсы, противник уже достиг части своих целей. "Каждый подозрительный объект требует времени на проведение расследования, – объясняют в морском командовании. – Мы составляем карты критических объектов инфраструктуры, расположенных в море, а также менее важных объектов. Применение технологии искусственного интеллекта позволит нам обрабатывать информацию и выявлять аномалии", – добавили в подразделении. Таким образом союзники смогут усовершенствовать свое наблюдение. В ближайшее время начнутся испытания флота беспилотников. Цель не только в том, чтобы предотвращать нарушения, но и в том, чтобы задним числом собирать соответствующие доказательства. Перед лицом поведения, которое не пересекает "порог агрессии", НАТО лишена инструментария для реагирования.

Внутри ATL2 активируется "тактическая секция". Погруженные в полумрак операторы, чьи рабочие места втиснуты в узкий коридор, пристально смотрят на свои экраны в поиске изображений с радаров или электромагнитных волн. "Нас интересуют корабли, которые ведут себя необычно: например, отключили систему опознавания, сторонятся судоходных путей, движутся с необычной скоростью..." – объясняет мичман Реми (по соображениям безопасности мы не приводим его настоящее имя), "тактический координатор" команды. Затем командование НАТО сделает выводы. "Мы – главные следователи", – добавляет капитан-лейтенант Суонн.

Тем временем танкер бросил якорь в открытом море. Судя по его ватерлинии, велика вероятность, что судно пусто. Команда самолета с помощью камер внимательно изучает каждую деталь. Экипаж ATL2 размышляет. Капитан решил запросить танкер по радио: регистрационный номер? пункт назначения? последний порт?

"Приморск", – откликается капитан. Флаг? "Панама". За неимением сколь-нибудь убедительных доказательств [что танкер принадлежит к "теневому флот"] самолет продолжает патрулирование. "Он был открыт для сотрудничества. Единственное, что мы можем сделать, – это сообщить об увиденном. У нас нет никаких рычагов воздействия", – резюмирует Реми. "Именно присутствие подозрительного судна в зоне наших интересов вызывает у нас тревогу", – добавляет капитан Суонн. Он регулярно передает всем судам в радиусе действия: "НАТО проводит миссию, призванную гарантировать безопасность морской инфраструктуры и безопасность на море. Сообщайте нам о любых случаях необычной активности".

Под прицелом радаров

После диалога с командой Bolognia Falcon самолет вновь набрал высоту, чтобы добиться увеличения радиуса действия своего радара и просканировать побережье. На экране сетка из тонких зеленых линий рисует изображение: аналитики могут разглядеть порт Калининграда и стоящие там корабли, в том числе военные. Экипаж также тестирует новое оборудование: на экране появляется карта авиабазы с ее взлетно-посадочной полосой. Все данные будут переданы военной разведке.

ATL2 также сканирует попадающиеся ему на пути военные корабли. В тот день экипаж задержался у корвета "Стерегущий", известного тем, что он сопровождает российские нефтяные танкеры. Чуть позже, предупрежденный экипажем фрегата Aconit, ATL 2 подошел к двум патрульным катерам. "Российская военная активность в этом районе низкая и не является аномальной", – уверяет командир экипажа Суонн.

Однако патрулирование не всегда проходит так спокойно. Во время двух предыдущих миссий ATL2 засекали российские радары. В марте это был корабельный радар. "Русские используют свои радары, чтобы изменить местоположение обнаруженного ими самолета, – объясняет Ромен, в тот день находившийся на борту. – Но мы были не на расстоянии выстрела", – уверяет он. Никакой опасности... Однако в январе самолет подвергся "более агрессивному" воздействию радара системы ПВО С400. В то время российский флот проводил морские учения. Французский самолет оказался не в том месте не в то время, и ему пришлось отклониться от курса. Перед лицом С400 он сильно рисковал и находился в "уязвимом положении": "Ему бы не удалось уйти", – объяснили французы. "Но никаких словесных угроз озвучено не было", – продолжает Ромен, чтобы показать, что речь не шла об эскалации. В Прибалтике НАТО хочет наблюдать, при этом никого не провоцируя.

Комментарии читателей Le Figaro

F2no

Ну конечно, танкеры представляют собой военную угрозу! НАТО выходит за рамки собственных правил.

Hhgg

Гоняемся за призраками…

Valérien

Никаких других дел не нашлось, серьезно?!

Diogène

Лучше бы потратили эти деньги на то, чтобы патрулировать наши пригороды!!!

Deareup

А что там с расследованием диверсии на "Северных потоках"? Ах, это неправильный вопрос?

Atchoum76

Они могли бы засечь, как украинцы закладывают взрывчатку на "Северные потоки"…

Turlupin

Есть еще много границ, за которыми надо бы вести наблюдение, но они не особо интересуют людей, которые сидят в Брюсселе.