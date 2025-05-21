Превышает скорость перехватчика МиГ-31: Британия представила сверхдальнобойный артснаряд Sceptre

Концепт Sceptre Концепт Sceptre

Западная оборонка стремится достигнуть непревзойдённой дальности и точности артогня, рассматривая прогресс в этом направлении как один из основных способов достичь доминирования на поле боя.

Ранее «ВО» сообщало о разработке норвежской компанией Nammo артснаряда с дистанцией огня до 150 км. Теперь свой голос подала британская Tiberius Aerospace, представившая концепт однотипного боеприпаса Sceptre TRBM 155HG, который также оснащён прямоточным воздушно-реактивным двигателем (в отличие от изделия Nammo – на жидком топливе) и, как утверждается, будет способен наносить высокоточные удары на расстоянии от 140 до 160 км.

По словам разработчика, новый снаряд будет обладать такими незаменимыми характеристиками, как высокой дальностью, точностью и экономической эффективностью:

Sceptre предлагает революционное решение для гаубиц стандарта НАТО по цене, значительно меньшей, чем у существующих систем [с аналогичным радиусом огня]. Артиллерия, способная поражать удалённые цели за пределами зоны досягаемости противника, становится всё более важным элементом на поле боя.

Снаряд запускается из обычных артсистем стандарта НАТО и использует ПВРД, который активируется сразу после выхода из ствола, позволяя боеприпасу подниматься на высоту свыше 19,8 тыс. м и развивать скорость до 3,5 Маха, что превышает соответствующий показатель у одного из наиболее скоростных самолётов, имеющихся в мире, – перехватчика МиГ-31, достигающего 2,8 Маха.

Источник изображения: topwar.ru

Траектория и высота полёта снижает восприимчивость боеприпаса к GPS-помехам и средствам РЭБ. КВО составляет менее 5 м даже в условиях радиолокационного противодействия.

Наведение снаряда будет осуществляться за счёт GPS, ИНС и коррекции прицеливания с помощью ИИ и канала передачи данных в координации с «роем». Боеприпас проходит стандартные этапы полёта: запуск из ствола, воспламенение ПВРД, обновление телеметрии в середине дистанции, активная коррекция наведения и финальный спуск на цель, завершающийся точным подрывом с помощью программируемого взрывателя.

Разработчик позиционирует Sceptre как надёжную альтернативу более дорогостоящим и требующим специальных стартовых платформ дальнобойным боеприпасам для РСЗО. Цена Sceptre составляет менее 10% от стоимости GMLRS для HIMARS, которая порой превышает $160 тыс., а в варианте ER GMLRS доходит до $500 тыс.

Sceptre имеет небольшое количество деталей (всего 25 уникальных компонентов), возможность заправки в полевых условиях и 20-летний срок хранения, что значительно снижает эксплуатационные затраты.