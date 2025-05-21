В России раскрыли особенности ставшего идеальным убийцей «мусорного» беспилотника

Обозреватель Шлепченко рассказал об охотящемся за украинскими ЗРК БПЛА «Гербера»

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гербера», состоящий из фанеры, полиэтилена с топливом в обычных пакетах и получивший прозвище«мусорный», превратился в идеального убийцу. О его особенностях рассказал военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Он отметил, что в зоне специальной военной операции (СВО) эти БПЛА изначально выполняли простую задачу: создавали шум, отвлекали противника, мешали его работе.

Однако так называемый дрон-приманка превратился в полноценное оружие, обратил внимание Шлепченко. Он уточнил, что беспилотник оснащают боевой частью, видеокамерой и LTE-модемом для подключения к мобильной сети. Дрон научился поражать цели — недавно попал по зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате из "мусорного" беспилотника Россия вырастила функциональный аналог израильского барражирующего боеприпаса Harop, только по цене на порядок ниже. И вот они уже охотятся за украинскими зенитными комплексами», — подчеркнул спикер.

По его словам, модернизация затронула и дроны «Герань». С обновленными двигателями они могут держать высоту до трех километров на большей части маршрута. Также эти БПЛА оснастили новым антенным модулем спутниковой навигации «Комета», который делает его незаметным для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Представитель СМИ не исключил, что Россия стоит «на пороге большого прорыва в применении дронов».

Ранее представитель компании НПП Игорь Потапов рассказал, что в России создали окопную систему сигнализации «Сигнал». Она позволяет предупреждать о несанкционированных пересечениях заданных линий.