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РИА Новости

Медведев: войска "коалиции желающих" на Украине были бы военной угрозой

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: появление войск коалиции желающих на Украине было бы военной угрозой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Появление войск "коалиции желающих" на Украине будет рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми последствиями, вплоть до признания их законной целью, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Поэтому появление войск так называемой "коалиции" в зоне конфликта, в нарушение упомянутых принципов, будет, естественно, рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми вытекающими последствиями, вплоть до их признания законной военной целью", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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