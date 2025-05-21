Ростех импортозаместил фрезерный обрабатывающий центр для авиастроения и ОПК.

Высокотехнологичный портальный центр модели 2000VH не имеет аналогов среди отечественного оборудования

Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех импортозаместил портальный пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр модели 2000VH для предприятий авиа-, двигателестроения и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Серийный выпуск станка налажен на мощностях НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке. Высокотехнологичный портальный центр не имеет аналогов среди отечественного оборудования.

В рамках программы импортозамещения станок модели 2000VH модернизирован. В обновленном оборудовании установлены отечественная система числового программного управления, а также ключевые компоненты — фрезерная поворотная голова, пневматический узел торможения и инструментальный магазин. Для повышения эргономики улучшено рабочее место оператора.

«Цель „СТАНа“ — не просто заменить иностранные станки, а создать оборудование, которое будет более эффективным, надежным и доступным для отечественных предприятий. 2000VH отвечает всем этим требованиям, а также обеспечивает максимальную точность и производительность при минимальных затратах на обслуживание и эксплуатацию. Станок может работать с деталями из любых металлов. Модульная конструкция делает производственную машину универсальным решением для различных направлений тяжелой промышленности», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Госкорпорации Ростех Семен Якубов.

Габариты станка составляют 6,6 × 9,8 × 4,8 метра, как у небольшого дома. Оборудование занимает площадь в 50 квадратных метров и позволяет обрабатывать без переустановки детали до 2 метров в диаметре и массой в 5 тонн. Уникальная фрезерная поворотная головка собственной разработки «СТАНа» может обрабатывать детали при горизонтальном, вертикальном и промежуточном положении.

«Станки „СТАН“ полностью удовлетворяют требованиям предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиа- и двигателестроения. Наряду со станком 2000VH холдинг наладил производство и поставку ключевым предприятиям авиа-, машино- и двигателестроения, атомной промышленности импортозамещенных фрезерных станков серии VMB, а также станков для глубинного шлифования серии SXS», — отмечает генеральный директор холдинга Борис Богатырев.