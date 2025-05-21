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ТАСС

Мишустин: новый нацпроект по космосу объединит "прорывные" направления работы

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© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС
© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС.
Источник изображения: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Премьер обратил внимание, что правительство совместно с Роскосмосом завершает корректировку "стратегических планов области космической деятельности"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Новый нацпроект в сфере космоса будет включать в себя прорывные направления работы, которые станут основой промышленного роста на будущие десятилетия. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию космической отрасли.

"В доработанный национальный проект войдут прорывные направления, которые способны придать мощный импульс развитию научной мысли и должны стать основой промышленного роста на десятилетия вперед", - сказал премьер.

Он обратил внимание, что правительство совместно с Роскосмосом завершает корректировку "стратегических планов области космической деятельности".

Мишустин также подчеркнул, что космическая отрасль - важнейшая сфера, которая "имеет ключевое значение для обеспечения поступательного роста национальной экономики, укрепления технологического суверенитета" и влияет на уровень жизни людей во всех регионах РФ.

"В условиях внешних ограничений необходимо действовать максимально активно, расширять собственные компетенции, промышленную базу, повышать конкурентоспособность всех технических систем, комплексов широкого перечня, наукоемкого оборудования", - указал председатель правительства.

Он отметил, что результатом этой работы станут "качественные услуги связи, интернета, прогнозы погоды, высокоточной навигации и также детализированные съемки поверхности Земли". "То есть все то, что сейчас является обязательной составляющей для современного общества. И, конечно, все должно функционировать без сбоев", - добавил председатель правительства. 

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