«Жнец» идет на посадку: эра беспилотников Reaper подходит к концу

BI: эпоха американского беспилотника MQ-9 Reaper прошла

Эпоха американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper подходит к концу. Эти БПЛА уязвимы даже для устаревших систем ПВО, пишет издание Business Insider. Почему господству «Жнецов» пришел конец, какие дроны придут им на смену и при чем тут специальная военная операция России на Украине - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В вооруженных конфликтах с иррегулярными формированиями, основным средством противовоздушной обороны, среди которых были пулеметы Калашникова и ПЗРК, БПЛА MQ-9 Reaper был страшным оружием. Однако его господству в небе, похоже, пришел конец. Об этом пишет Business Insider (BI).

Вооруженный ракетами и способный находиться в воздухе в течение почти суток, MQ-9 Reaper («Жнец», намек на выражение Grim Reaper - «мрачный жнец», то есть смерть) и его предшественник MQ-1 Predator («Хищник»), в свое время стали символами наступившей эпохи беспилотной авиации.

Однако эра боевого применения БПЛА класса MALE (Medium Altitude Long Endurance, БПЛА дальнего радиуса действия для полетов на средних высотах - 4500-14 000 м), очевидно, завершается. Небо, как пишет Business Insider, уже не так благоприятно для MQ-9 Reaper.

Созданный компанией General Atomics MQ-9 Reaper отличается немалыми размерами и весом. К примеру, размах крыльев аппарата достигает 25 метров, а максимальный взлетный вес составляет 4760 кг. Крейсерская/максимальная скорость аппарата - 250/400 км/ч, дальность полета - 1900 км. Стоимость тоже весьма и весьма впечатляет - $30 млн.

Подобный аппарат весьма страшен при ударах по партизанским отрядам, которые не видят и не слышат «Жнеца» и никак не могут ему противодействовать. Например, с сентября 2007 года по июль 2008 года MQ-9 совершили 480 боевых вылетов в Афганистане общей продолжительностью более 3800 часов.

Однако если противник обладает развитыми системами радиолокационной разведки, зенитного ракетного и авиационного прикрытия, то MQ-9 Reaper представляет собой просто идеальную для поражения ЗРК и истребителем цель с его размерами, относительно малой скоростью и практически нулевой маневренностью. И практика последних лет это только подтверждает.

MQ-9 Reaper. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Поэтому многие специалисты на Западе задаются вопросом: может, прекратить уже закупать дорогостоящие БПЛА класса MALE типа Reaper (или их аналогов типа MQ-1C Grey Eagle («Серый орел»)? По их мнению, лучше приобретать более мелкие и дешевые беспилотники, которые не так накладно потерять в ходе боевых действий.

К слову говоря, Сухопутные войска ВС США не так давно заявили, что не будут закупать устаревшие беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle в рамках предстоящей масштабной модернизации вооружения.

С октября 2023 года повстанцы-хуситы сбили над Йеменом по меньшей мере 15 БПЛА MQ-9 Reaper, семь из которых были уничтожены в марте и апреле 2025 года. В долларовом исчислении потери для США составляют более $500 млн.

«Жнецов» посбивали бы гораздо больше, если бы хуситы располагали современной системой ПВО со всеми ее необходимыми компонентами. Однако у йеменских повстанцев в лучшем случае устаревшие ЗРК С-75 (по классификации НATO - SA-2 Guideline) и ЗРК 2К12 «Куб» (по классификации НАТО - SA-6 Gainful) или их иранские аналоги, изготовленные в 1960-х годах.

Во время войны на Украине БПЛА ВСУ турецкого производства TB2 Bayraktar, вооруженные противотанковыми ракетами с лазерным наведением, на первом этапе боевых действий показали некоторые результаты. Но затем десятки TB2 были уничтожены после того, как были задействованы российские средства ПВО, и «Байрактар» исчез из украинского неба. Аналогичным образом израильские беспилотники «Гермес» стали жертвами зенитных управляемых ракет «Хезболлы».

Проведенные в ходе конфликта на Украине западными аналитиками оценки показывают, что та цена, при которой БПЛА становится пригодным для ведения хотя бы разведки, составляет ниже $200 тыс. Но уж никак не $30 млн (MQ-9 Reaper) или $5 млн (TB2 Bayraktar).

Это создает более чем реальную проблему «эффективность-стоимость». К примеру, полчища дешевых одноразовых беспилотных летательных аппаратов (FPV) стали доминирующим оружием в войне на Украине, парализуя смелые маневры пехоты и практически вытесняя боевые бронированные машины с поля боя.

Это коммерческие беспилотники массового производства, которые могут быть использованы для выполнения самых разнообразных боевых задач, относительно недороги. Их стоимость оценивается разве что в сотни долларов за единицу. Большинство из них имеют ограниченную грузоподъемность, высоту полета и радиус действия. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы перевести вооруженную борьбу в совершенно новое качество.

На другом конце спектра классификации БПЛА находится стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (класс HALE, High Altitude Long Endurance, БЛА дальнего радиуса действия для полетов на больших высотах, более 14 000 м). Этот аппарат, разработанный компанией Teledyne Ryan Aeronautical, размером с авиалайнер и ценой в $200 млн.

В январе 2012 года ВВС США решили прекратить закупку RQ-4 Global Hawk в модификации Block 30. Принятые на вооружение ранее аппараты запланировано перевести в резерв. Причиной такого решения стало их дорогостоящее обслуживание, значительно превышающее затраты на эксплуатацию самолетов стратегической разведки U-2R/TR-1 - Dragon Lady.

Но если RQ-4 Global Hawk принял бы участие в боевых действиях и вошел в зону поражения ЗРК С-400 «Триумф», то не приходится сомневаться, что тихоходный (637 км/ч) огромный аппарат (размах крыльев 35 метров) был бы уничтожен первой же ракетой в очереди.

Возникает вопрос - а каково же будущее БПЛА классов HALE и МALE в вооруженных конфликтах XXI века? Есть основания полагать, что оно все же есть. Для этого беспилотники подобного типа должны быть выделены в отдельный род войск, сведены в полки и бригады, оснащены крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности, а их боевое применение должно исключать заход в зоны поражения зенитных ракетных систем большой дальности вероятного противника. В этом случае они наверняка могут показать свою высокую эффективность.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок